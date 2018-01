Ricky Martin fala sobre os planos para o casamento: 'Eu quero algo imponente'

Ricky Martin está fazendo planos para o casamento. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Há sete meses, Ricky Martin anunciou que gostaria de se casar com o artista sueco Jwan Yosef e, agora, ele deu mais detalhes sobre a cerimônia. Os dois estão juntos há pouco mais de dois anos.

De acordo com a E! News, o casamento vai acontecer em Porto Rico, onde Ricky nasceu. "Será um grande evento. Eu quero algo imponente", disse o cantor. "Eu com certeza quero me casar em Porto Rico. Isso é algo que tem que acontecer", completou.

Como tanto ele quanto o noivo vêm de outros países, o casal está tentando achar uma alternativa para conseguir incluir todos os amigos e parentes na celebração. "Ele é da Suécia, e alguns dos parentes deles são da Síria, então nós vamos fazer algo internacional. Vamos ver o que acontece", comentou.

O maior desafio é, desde o começo, encontrar tempo para planejar o casamento. Martin está bastante ocupado cuidando de seus dois filhos gêmeos, Matteo e Valentino, de oito anos. Além disso, ele vai participar da série Versace: American Crime Story e ainda está fazendo uma turnê em hotéis de Las Vegas até setembro.

"Todo mundo está falando do casamento, mas ninguém está falando sobre planejar o casamento, porque é muito difícil. Eu não sabia que era tão complicado fazer um evento como o que nós queremos", completou.