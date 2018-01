Richard Hammond, ex-Top Gear, sofre grave acidente de carro na Suíça

Richard Hammond Foto: Top Gear/Divulgação

O ator Richard Hammond bateu, neste sábado, 10, o carro que pilotava durante a gravação da série de automobilismo 'The Grand Tour", exibida na Amazon. O apresentador fraturou o joelho e precisou ser levado de helicóptero ao hospital. Segundo informações veiculadas pela própria produção do programa no Twitter, ele não corre risco de vida.

O perfil oficial da série também revelou que ninguém mais estava no automóvel no momento da capotagem e que as causas do acidente ainda serão investigadas.

Hammond é conhecido por trabalhar em programas focados em carros, como o "Top Gear", no qual fez grande sucesso.

Conforme publicou o jornal The Daily Mail, o apresentador guiava um Rimac, carro de origem croata avaliado em 2 milhões de euros. Na ocasião, o automóvel chegou a pegar fogo.

Richard Hammond was involved in a serious crash, but very fortunately suffered no serious injury. pic.twitter.com/4Oib32IJvj — The Grand Tour (@thegrandtour) 10 de junho de 2017

Memória desagradável. Essa não é a primeira vez que Richard Hammond se envolve em um acidente do tipo. Em 2006, durante uma apresentação para o canal britânico BBC, o ator capotou um carro a jato a mais de 400 km/h. Ele precisou de seis meses para se recuperar e voltar à ativa. À época, chegou a comentar que, em respeito à sua família, deixaria de lado algumas manobras perigosas.