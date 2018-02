Reynaldo Gianecchini posa completamente nu para ensaio fotográfico

O ator Reynaldo Gianecchini Foto: Instagram/@reynaldogianecchini

O ator Reynaldo Gianecchini divulgou no Instagram algumas fotos de um ensaio nu, para a alegria dos fãs.

O ensaio foi uma iniciativa do fotógrafo Brunno Rangel, com direção criativa de Marcelo Feitosa, e faz parte do Pele Project, que deve virar livro e exposição em breve.

Em uma das fotos, o ator comentou sobre o projeto. “Onde você se veste de você mesmo com a sua personalidade. Porque por baixo da roupa somos todos PELE”, escreveu.

