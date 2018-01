Revista exagera no Photoshop e deixa Oprah com três mãos

A revista 'Vanity Fair' cometeu erros bizarros na pós-produção das fotos para uma edição especial e deixou a apresentadora Oprah Winfrey com três mãos Foto: Lucy Nicholson/Reuters

A revista norte-americana Vanity Fair lançou nesta última quinta-feira, 25, sua edição especial de começo de ano onde traz o perfil de 12 atores que marcaram o ano anterior. Dentre os escolhidos para fazer parte da publicação estão Nicole Kidman, Tom Hanks, Jessica Chastain, Zendaya, Michael B. Jordan, Gal Gadot, entre outros.

As fotos foram tiradas pela consagrada fotógrafa Annie Leibovitz, porém, na pós-produção, alguém exagerou no Photoshop e cometeu alguns erros bizarros que chamaram a atenção dos usuários no Twitter. Em uma das fotos publicadas no site, a atriz Reese Whiterspoon parece estar com três pernas, enquanto em outra a apresentadora Oprah Winfrey aparece com três mãos.

O erro chamou a atenção das duas artistas, que brincaram com a situação no Twitter. “Bem...acho que agora todo mundo sabe...eu tenho três pernas. Espero que vocês me aceitem como eu sou (mas eu nunca vou me desculpar por abraçar Oprah, se vocês tiverem a oportunidade eu recomendo”, escreveu Reese. “Eu aceito a sua terceira perna assim como eu sei que você vai aceitar a minha terceira mão”, respondeu Oprah.

A Vanity Fair respondeu aos erros no Twitter, alegando que realmente a foto de Oprah está errada, mas que a terceira perna da Reese na verdade é o vestido dela. "Por mais que teríamos amado uma exclusiva sobre as três pernas da Reese Whiterspoon, infelizmente é apenas o forro do vestido dela", tuítou a revista. “E quanto a Oprah, como esperar que ela consiga dar conta de tudo com apenas duas mãos? (estamos corrigindo este erro online)", completaram.

Veja abaixo as fotos.

I accept your 3d leg. As I know you accept my 3d hand❤️ — Oprah Winfrey (@Oprah) 25 de janeiro de 2018

Oprah has 3 hands in this photo. THREE HANDS. Reese: 3 legs. Oprah 3: hands. pic.twitter.com/l7EtCQc6FP — Nichole ✨✨✨ (@tnwhiskeywoman) 25 de janeiro de 2018

I don’t consider Reese as sitting on Oprah but I do wonder about Reese’s 3 legs??? pic.twitter.com/MSgx2ODkXH — Nichole ✨✨✨ (@tnwhiskeywoman) 25 de janeiro de 2018