Repórter da Globo rebate preconceito: 'Sou nordestino com um orgulho do tamanho do São Francisco'

Andre Gallindo, jornalista esportivo da TV Globo. Foto: Twitter/@andregallindo

O jornalista esportivo André Gallindo, da TV Globo, foi vítima de um comentário preconceituoso em relação a sua origem. No Twitter, ele foi chamado de "paraíba" por um seguidor.

Tudo começou quando ele falou sobre Philippe Coutinho na rede social, que foi contratado pelo time espanhol Barcelona por cerca de R$ 630 milhões. Então um homem respondeu: "Tem mau gosto, hein Paraíba".

Gallindo não ignorou o ataque e expôs o homem em seu perfil. "Caro Sílvio Macedo, não sou ‘Paraíba’. Não desse jeito pejorativo que você atribui aos nordestinos. A minha sorte é que pessoas preconceituosas como você são minoria aqui no Rio. E, pelo visto, ter dinheiro para pagar a cara mensalidade de Engenharia da PUC não te dá educação. Seis anos de Rio, já ouvi e li algumas vezes o 'adjetivo' que Sílvio Macedo me atribuiu aqui embaixo. Pelo perfil, trata-se de alguém privilegiado, branco, universitário, teve acesso a outro idioma... filho da meritocracia. Talvez aprenda, um dia, o que é respeito", tuitou o jornalista.

Em outro tuíte, o repórter ressaltou que se orgulha muito de ter nascido no Nordeste. "Em tempo, sou nordestino de pai, mãe e parteira. Com um orgulho do tamanho do Rio São Francisco. Isso jamais me será uma ofensa", falou.

Sua resposta rendeu mais de 480 compartilhamentos e muitas mensagens de apoio de seus seguidores, que também mostraram o orgulho das origens nordestinas. "Força, meu conterrâneo. Também sou e tenho muito orgulho", comentou uma internauta.