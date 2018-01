Renato Russo não gostava do ministro Geddel e o chamava de 'suíno'

Foto: Estadão

O ministro da Secretaria de Governo, Geddel Vieira Lima, acumula desafetos. Conhecido por ter respondido a várias críticas no Twitter com desagradáveis versões do 'sua mãe' - uma dos mais célebres foi ao ator José de Abreu, que ainda respondeu: "minha mãe morreu há 5 anos, pastel…" e recebeu de volta, de Geddel: "Deve ter sido de disgosto (sic), por ser sua mãe" - Geddel tem mais um artista na lista de desgostos.

Como revelou o jornal O Globo, o atual ministro é citado na biografia de Renato Russo, O Filho da Revolução, escrita por Carlos Marcelo. "Ele é in-su-por-tá-vel!", disse o cantor, que não queria fazer um trabalho sobre a história do rock com Geddel ou 'Suíno', como era apelidado, no colégio Marista em Brasília, onde estudavam juntos.

Geddel foi pivô do pedido de demissão do ministro da Cultura Marcelo Calero, que afirmou ter sido pressionado pelo ministro da Secretaria de Governo para autorizar, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a construção de um condomínio com altura acima do permitido em uma área tombada em Salvador.