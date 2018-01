Renato Aragão é confirmado na Comic Con Experience 2016

Didi é confirmado na CCXP 2016. Foto: Divulgação

E mais uma presença foi confirmada na Comic Con Experience 2016 no Brasil. Renato Aragão, o eterno Didi, vai participar de um painel para 150 pessoas e também da abertura da programação no Auditório Cinemak com uma homenagem a sua carreira.

O painel de Didi acontece no dia 30 de novembro, numa quarta-feira, no CCXP Unlock, uma espécie de pré-evento. No dia seguinte, ele abre a programação no Auditório e, na sexta-feira, dia 2, ele vai fazer uma sessão de fotos e autógrafos para seus fãs.

A CCXP acontece em São Paulo entre os dias 1 e 4 de dezembro no São Paulo Expo, e ainda há ingressos para alguns dias disponíveis no site do evento. Além de Didi, a convenção vai contar com diversos artistas, diretores, designers e desenvolvedores de games, como as atrizes Natalie Dormer, de Game of Thrones, Evanna Lynch, de Harry Potter, e o produtor de Supernatural, Jim Michaels.