Renan Ribeiro, ex-participante do 'The Voice', morre em acidente em rodovia

Foto: Divulgação/TV Globo

O cantor Renan ribeiro, de 26 anos, morreu na noite desse domingo, 29, em um acidente de carro na rodovia João Tozella (SP-147), na cidade de Mogi Mirim. Ele ficou conhecido por ter participado da última edição do reality show The Voice Brasil.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, Renan perdeu o controle de sua caminhonete e bateu de frente com um caminhão que vinha no sentido oposto. O automóvel do cantor capotou por diversas vezes e seu corpo foi arremessado para fora, morrendo no local.

O motorista do caminhão disse à polícia que viu o carro da vítima perder o controle, mas não conseguiu desviar a tempo de evitar o acidente.

A polícia diz que o corpo de Renan foi levado para o Instituto Médico Legal de Mogi Guaçu (SP). Ainda não há informações sobre o local e o horário do velório.

Renan nasceu na cidade de Araras (SP) e ganhou popularidade no The Voice. Na quarta-feira, 25, ele chegou a publicar nas redes sociais uma mensagem comemorando as 100 mil visualizações do clipe de Nhé Nhé Nhé, música que lançou em parceria com a dupla Bruno & Barreto.

"Quero agradecer o enorme carinho e o presente que recebi dos meus fãs e seguidores. Ontem meu video clipe Nhé Nhé Nhé atingiu a marca de 100 mil visualizações no YouTube. Não tenho palavras para agradecer. Meu muito obrigado. Amo cada um de vocês que me segue e prestigia o meu trabalho", escreveu o rapaz.

Nas redes sociais, artistas lamentam a morte do cantor:

Meu Deus, nem dá pra acreditar. Que Deus conforte a família do Renan Ribeiro esse irmão de estrada que infelizmente perdeu a vida em um acidente de carro. #renanribeiro Uma foto publicada por Cesar Menotti (@cesarmenotti) em Mai 29, 2016 às 11:19 PDT