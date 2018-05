Relembre os momentos de carinho de Xuxa para a mãe Alda Meneghel

Xuxa e sua mãe, dona Alda. Foto: Instagram / @xuxamenegheloficial

Xuxa sempre demonstrou nas redes sociais o carinho que ela, a filha e o namorado, Junno Andrade, têm pela mãe dela, Alda Meneghel, que morreu nesta terça-feira, 8, aos 81 anos.

Alda sofria de mal de Parkinson e, antes que a doença a acometesse, ela participou de momentos marcantes na vida da apresentadora.

Em 28 de julho de 1998, ela estava ao lado da filha quando Sasha nasceu. Na década de 1990, quando Xuxa participou de um festival de música no Chile, Alda fazia parte da equipe que acompanhava a rainha dos baixinhos. A dedicação foi retribuída depois, quando a doença avançada comprometeu a fala e os movimentos dela.

No ano passado, quando a mãe de Xuxa completou 80 anos, a apresentadora falou o quanto Alda a ama e "até hoje, aguenta toda a dor do mundo para ficar do meu lado".

Em setembro de 2017, Xuxa compartilhou uma foto de quando Alda era mais nova. "Saudades do abraço e da voz dela cantando Um Pequenino Grão de Areia", escreveu na legenda.

A música a qual ela se refere chama-se, na verdade, Estrela do Mar, que ficou conhecida pela voz de Dalva de Oliveira na década de 1950. Neste ano, Xuxa relembrou a canção no aniversário da mãe e publicou um vídeo em que ela canta a música para Alda:

Junno Andrade, namorado de Xuxa, também já cantou para Alda, momento que foi compartilhado pela apresentadora em um vídeo. Ele escolheu a música Toda Forma de Amor ao som do violão.

Em fevereiro, em uma visita a Orlando, Sasha publicou uma foto em que diz lembrar da avó. Ela relembrou os momentos em que as duas visitavam a cidade americana juntas.