Regina Duarte tenta captar R$ 2 milhões pela Lei Rouanet para nova peça de teatro

A atriz Regina Duarte Foto: WERTHER SANTANA|ESTADÃO

Segundo informações do site do Ministério da Cultura, a peça A Visita da Velha Senhora conseguiu autorização do Ministério da Cultura para captar o total R$ 1.994,260 para a sua produção.

Curiosamente, o espetáculo será protagonizado pela atriz Regina Duarte, que chegou a criticar, em suas redes sociais, os artistas que se uniram contra a extinção do Ministério da Cultura. Agora, ela pode ser a mais nova beneficiária dos recursos obtidos pela Lei Rouanet.

Até agora a peça não conseguiu patrocinadores, mas no artigo 18 da Lei Rouanet diz que o empresário ou investidor que bancar a peça poderá abater 100% dos custos de seu imposto de renda, desde que não ultrapasse 4% do total de IR que tenha a pagar naquele ano.

A Opalco Produções Artísticas fez uma previsão de 48 apresentações em quatro meses, nas cidades de Campinas e São Paulo, atingindo 16,8 mil pessoas no total. O valor dos ingressos irão variar entre R$ 50 e R$ 100. A proposta da peça está disponível na íntegra no site do Ministério da Cultura, com pagamento estimado para Regina em torno de R$ 160 mil por 120 dias de trabalho.

A Visita da Velha Senhora é escrita pelo dramaturgo Friedrich Dürrenmatt e conta a história de Claire Zahanasian, que foi expulsa de sua pacata cidade após ser abandonada pelo amante, com uma filha pequena. Depois de um certo tempo ela consegue dar a volta por cima e torna-se rica, voltando para a cidade em busca de vingança.