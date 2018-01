Regina Casé visita Arlindo Cruz e publica vídeo no Instagram

Foto: FABIO MOTTA/ESTAD?O

A atriz Regina Casé foi visitar seu amigo Arlindo Cruz na Casa de Saúde São José, no Humaitá, zona sul do Rio, na tarde deste sábado, 18. Ela postou um vídeo no Instagram para comentar o estado de saúde do cantor e compositor, que teve um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico.

"Ele está em coma induzido, está sedado, mas o quadro dele, apesar de ser muito grave, está estável", disse Regina. Na legenda da publicação, ela agradeceu o carinho e a preocupação de fãs e amigos.

O filho de Arlindo Cruz também usou as redes sociais para agradecer orações pelo pai.

Assista ao vídeo publicado por Regina Casé: