Regina Casé publica primeira foto do neto no Instagram

Regina Casé ganhou primeiro neto aos 63 anos Foto: Silvana Garzaro/Estadão

A apresentadora Regina Casé ganhou seu primeiro neto no dia 28 de junho e resolveu mostrar o rostinho do bebê em sua conta no Instagram.

Ela compartilhou uma foto em que o neto Brás aparece olhando para a mãe, Benedita, filha de Regina. A imagem foi postada inicialmente pelo pai do menino, João Pedro Januário.

"Meus amores, eu sou apaixonado por esse olhar de vocês, é muito amor pra uma imagem! Primeiro Dia dos Pais, primeira foto que nós postamos do Brás. Benedita, tenho que te agradecer a vida toda por ter me dado o maior presente de todos. Que felicidade. Viva o Brás!”, escreveu João Pedro na publicação original.

Confira a foto: