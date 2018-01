Redes sociais 'descobrem' sala de Ana Hickmann e internet ganha novo meme

Uma foto da sala de estar da apresentadora Ana Hickmann vem chamando a atenção da internet. O fato de o cômodo ser grande e quase inteiro da mesma cor chamou atenção de muitos internautas, que passaram a compartilhar a imagem ao lado de piadas.

Até o humorista Maurício Meirelles entrou na onda e publicou uma piada sobre o tema. Confira as melhores abaixo!

A casa da Ana Hickmann é como eram as minhas casas no The Sims. Tudo do mais caro entulhado numa sala gigantesca pra um casal morar. pic.twitter.com/HZlb4rh9aT