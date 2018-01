Recuperada, Vera Fischer posta foto em casa e agradece fãs pelo carinho

Vera Fischer Foto: Globo/ Estevam Avellar

No último dia 27, Vera Fischer foi internada na UTI da Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, com pneumonia. Na última terça-feira, 4, a atriz publicou uma foto em sua casa e agradeceu ao carinho dos fãs.

"Boa noite meus queridos! Agora sim, já tirando uma foto especialmente para vocês depois de ficar boa, pra agradecer o carinho", escreveu. Na foto, Vera aparece com orquídeas que ganhou da Clínica São Vicente. "Também agradecer essa orquídea linda que a equipe da Clínica São Vicente me enviou".