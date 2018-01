Reconciliação? William Bonner vai a espetáculo de dança de Fátima Bernardes

Fátima Bernardes trocou o palco do Encontro pelo palco do Teatro Odylo Costa Filho no último domingo, 11, em um espetáculo de dança promovido pela Cia Carlota Portella, no Rio. E na plateia havia um convidado inusitado: William Bonner.

Um fã do ex-casal também estava no teatro e flagrou Bonner filmando sua ex-mulher em cima do palco. O registro foi publicado no perfil @fatimabbewilliambonemer, no Instagram, e já conta com quase 3 mil visualizações.

Nos comentários, os fãs não esconderam a felicidade em vê-los próximos novamente e começaram a especular sobre uma possível reconciliação. Laura, uma das filhas do casal, também estava no número de dança liderado por Fátima.

Fátima e Bonner anunciaram a separação após 26 anos de casamento. Eles são pais dos trigêmeos Beatriz, Laura e Vinícius.