Recado antigo de filho de Chester Bennington emociona internautas

Fãs se emocionaram com recado antigo que o filho de Chester Bennington escreveu para o pai em junho. Foto: Reuters / Danny Moloshok

Os fãs de Linkin Park ficaram em choque com o trágico suicídio de Chester Bennington, vocalista da banda, nesta última quinta-feira, 20. Buscando entender quais os motivos que levaram o vocalista ao ato extremo de tirar sua própria vida, os fãs recuperaram um recado postado pela esposa de Chester, Talinda, no início de junho.

O recado, escrito por Tyler, o mais novo dos seis filhos de Chester, diz o seguinte: “Pai, aproveite o seu ensaio ou o que quer que você vá fazer hoje. Ame a vida, pois ela é um Castelo de Vidro [em referência ao hit da banda]”.

Muita gente se emocionou com o recado do garoto de 11 anos, que agora tomou um sentido muito mais triste do que quando foi postado originalmente. “Essa foto agora tem um sentido devastador para todos os fãs de Linkin Park e do Chester. Condolências para toda a família”, disse uma fã no tuíte.

Veja abaixo o tuíte com a mensagem:

Para quem está procurando ajuda, o Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece apoio online no site http://www.cvv.org.br/, pelo telefone 141 (ou 188 no Rio Grande do Sul), via Skype (acesso pelo site), ou e-mail (mensagem enviada também pelo site). Em todos os canais, o atendimento é feito por voluntários treinados e a conversa é anônima, com sigilo completo sobre tudo que for dito.