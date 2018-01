Ratinho é criticado por postar vídeo homofóbico no Instagram

O apresentador Ratinho foi criticado após postar vídeo no Instagram considerado homofóbico pelos seus seguidores Foto: Jose Patricio/Estadão

O apresentador do SBT Ratinho causou polêmica em seu Instagram na noite da última quarta-feira, 3, ao publicar um vídeo em que questiona a presença de homossexuais nas novelas da Globo. Ratinho estava comentando um episódio da minissérie Entre Irmãs, que estreou na emissora nesta semana.

“Eu estava aqui vendo a novela da Globo, aquela coisa de cangaceiro e tal. Mas poxa, a Globo colocou 'viado' até em filme de cangaceiro, gente? Naquele tempo não tinha 'viado' não”, disse o apresentador no vídeo. “Você acha que tinha 'viado' naquele tempo? É muito 'viado': é 'viado' às seis da tarde, é 'viado' às oito da noite, é 'viado' às nove da noite, é 'viado' às dez da noite, é muito 'viado'. Eu não sei o que está acontecendo, não tem tanto 'viado' assim. Ou tem? Será?”, continuou.

Muitos seguidores do apresentador logo o criticaram pelo vídeo. “Sim, tem 'viado' em todos os lugares. Na sua família, no seu programa, na sua produção e na empresa que você trabalha”, respondeu um deles. “O País está imerso em tantos problemas e o que choca as pessoas é relacionamento gay na televisão”, escreveu outra pessoa.