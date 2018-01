Raphael Vianna assume namoro com ex-BBB

Casal assumiu o namoro no Instagram Foto: Reprodução / Instagram

O ator Raphael Vianna postou uma foto em sua conta oficial de Instagram abraçado com Angela Munhoz. Pouco depois, foi a vez da ex-BBB assumir a relação, ao publicar a mesma foto com a legenda: "Feriado perfeito <3 #PraCasar".

O último papel de destaque do ator na televisão foi vivendo Arnoldão, em 'Império'. Após trocar a Globo pela TV Record, ele estará no elenco da novela 'A Terra Prometida'. Já Angela tornou-se conhecida após ser vice-campeã da 14ª edição do Big Brother Brasil.