Rainha Elizabeth II e príncipe Philip celebram 70 anos de casamento

O casal completa bodas de platina nesta segunda-feira, 20 Foto: Matt Holyoak/CameraPress/PA Wire/Handout via Reuters

A então princesa Elizabeth se casou com o tenente da Marinha Philip Mountbatten na Abadia de Westminster em 20 de novembro de 1947. Agora, aos 91 anos de idade, ela é a primeira monarca britânica a chegar às bodas de platina.

A família real estaria comemorando a data com uma reunião no Castelo de Windsor.

Já o Palácio de Buckingham marcou a ocasião com diversos novos retratos do casal tirados na White Drawing Room, no Castelo de Windsor, pelo fotógrafo Matt Holyoak.

O Correio Real, ainda, imprimiu uma série de selos comemorativos. Na Abadia de Westminster, os sinos soarão por mais de três horas em comemoração ao casal.

Veja algumas das novas fotos oficiais, publicadas na conta oficial da família real britânica no Instagram:

To celebrate the 70th Wedding Anniversary of The Queen and The Duke of Edinburgh more new photographs are being released worldwide. British photographer Matt Holyoak of Camera Press, took the images in the White Drawing Room at Windsor Castle earlier this month. In this release, The Queen and His Royal Highness are photographed against a platinum-textured back drop. The marriage of the then Princess Elizabeth to Lieutenant Philip Mountbatten took place at Westminster Abbey on 20th November 1947. Find out about The Queen and The Duke of Edinburgh's wedding day by clicking on the link in the bio. Uma publicação compartilhada por The Royal Family (@theroyalfamily) em Nov 19, 2017 às 2:35 PST