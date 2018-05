Rafael Cardoso leva 'bronca' da mulher após errar nome do filho

Rafael Cardoso e Mariana Bridi Foto: Instagram / @rafaelcardoso9

O ator Rafael Cardoso, de O Outro Lado do Paraíso, usou seu perfil no Instagram para fazer uma homenagem à sua mulher, Mariana Bridi, que está grávida.

"Meu amor com oito meses de gravidez! A mais linda!". Em seguida, Rafael publicou as hashtags #MuitoAmor #Família e #Valentin, nome de seu filho. Ou quase.

"Valentim é com M no final, né amor?", escreveu a própria Mariana nos comentários, corrigindo o 'erro' do papai.

Algum tempo depois, uma fã questionou a mãe: "Depende, né amor?". Bridi então respondeu: "No caso do nosso filho, não, é com 'M' mesmo! [risos]".

O casal também é pai de Aurora, de três anos de idade.

