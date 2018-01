Rafa Justus usa salto da mãe e Ticiane elogia: 'Está chique' 

Rafa usava o salto da mãe e Ticiane a sapatilha da filha Foto: Instagram/ @ticipinheiro

Nesta terça-feira, 16, Ticiane Pinheiro postou um vídeo da filha, Rafa Justus, nas suas histórias do Instagram. Nele, a menina usa o salto alto da mãe.

De mãos dadas com a filha, Ticiane usava a sapatilha dela, enquanto a menina andava com o sapato preto de bico fino da mãe. "Tá tudo bem aí, Rafa?", perguntou. A pequena respondeu que sim e continuou andando com o salto alto.

"Tá chique hein?", elogiou a mãe.