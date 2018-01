Rafa Brites faz desabafo sobre a inveja entre mulheres

Rafa Brites. Foto: Luciana Prezia/ESTADÃO

Na última terça-feira, 18, Rafa Brites fez um desabafo em seu perfil do Instagram em que critica o "culto à inveja entre as mulheres". No texto, a repórter fala da diferença entre admiração e inveja e citou algumas mulheres que a inspiram.

"Nos últimos anos, percebo uma nova corrente muito forte: o culto à inveja. Algo recorrente nas rodinhas de nós mulheres e, quando juntamos com nossos 'migos' gays então... (Não, Bi, não vou deixar as senhoras fugirem dessa). 'Não basta a autossuperação, temos que matar as invejosas. Temos que lacrar! Tombar! A falsiane tem que passar mal com nosso look bafônico. Beijinho no ombro!' Essas frases podem massagear o ego, mas são perigosas. Nos afastam. Elas não nos fazem mais poderosas. Nos fazem mais vaidosas. E a vaidade pode ser uma armadilha", escreveu.

"Eu não sou invejosa não, só quero poder desejar livremente ser rápida como a Mônica Iozzi e a Tatá Werneck, as roupas da Heleninha Bordon, o cabelo da Mariana do 'Bem Estar', a sagacidade da Marília Gabriela, a bondade da irmã Dulce, a maestria da Ana Maria Braga, os trigêmeos da Fátima, a postura de yoga da Fernanda Lima, a voz da Sandy, o talento da Ana Pandolfo, a genialidade da Ellen DeGeneres, os olhos de gatinhos da Alessandra Ambrósio, o número de seguidores da Kéfera, o corpo da Pugli. São tantas as coisas que admiro, em que me inspiro, que me fazem querer ser melhor. Ser a Rafa tunada! Tantas mulheres que eu tento ser um pouco", completou.

Confira o texto completo: