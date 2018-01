Rachel Bilson diz estar 'aberta' a uma nova temporada de 'The O.C'

Rachel Bilson disse que aceitar fazer uma nova temporada de 'The O.C.', mas não imagina como seriam os personagens mais velhos. Foto: REUTERS/Danny Moloshok

The O.C. deixou saudades em muita gente e, embora não haja nenhuma possibilidade concreta de um revival, Rachel Bilson já adiantou que participaria de uma nova temporada da série numa boa.

Questionada sobre a volta da série, ela disse: "Eu sempre estou aberta às coisas. Eu não sei como seria com nosso personagens sendo mais velhos agora. Nós andávamos de skate no pier; eu não sei o que eles fariam com 30 anos. Mas seria legal ver todos de novo", disse Rachel em entrevista ao E! News.

E onde ela acha que Summer estaria dez anos depois do fim da série? A atriz disse não se lembrar muito bem do fim da série e, por isso, não consegue imaginar como a personagem estaria. "Eu tenho certeza que ela teve filhos com Seth. Ela foi para Brown... ela é uma ativista, ela é uma filantropa. Eu não sei! Ela está na praia", disse Rachel.

Mas o criador da série, Josh Schwartz, pode ter algo a dizer sobre isso. Em março de 2016, ele disse ao Entertainment Weekly que Summer seria líder de protestos contra poluição do solo, ao lado de Mark Ruffalo. Ele ainda disse que Seth e Summer se casaram em 2012, mas estavam esperando para ter filhos "até que os níveis de emissão de carbono diminuíssem".