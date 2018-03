'Quero ter dignidade', diz Luana Piovani sobre mudança para Portugal

A atriz Luana Piovani, mãe de Dom, Bem e Liz. Foto: Marcos de Paula / Estadão

Luana Piovani gravou um vídeo para falar sobre a decisão de se mudar para Portugal com a família, no ano que vem.

Em seu canal no Youtube, o Luana sem Freio, a atriz explica que ela e o marido Pedro Scooby tomaram a decisão pensando nos filhos, Dom, Bem e Liz.

"Tive vontade de sair do Brasil porque tive filhos e percebi que a violência está chegando bem perto de mim e deles. Fiquei imaginando como seria a vida dele [Dom] maior, próximo a pré-adolescência e adolescência. Eu a vida inteira fui na casa das minhas amigas, andava de bicicleta, passeava. Como vai ser o Dom? O Dom vai ser aquele garoto que só anda de carro blindado, que anda de bicicleta só no condomínio, que não pode ir pra praia de bike?", questiona.

"Eu quero que ele pegue ônibus, eu acho importante para um jovem. Você cria senso de responsabilidade, cria senso de direção, cria curiosidade, você observa o lugar em que você vive. Uma consciência cidadã", explica.

Além disso, Luana comenta sobre seu padrão de vida e o alto custo de se viver no Brasil para mantê-lo. "Acho que nosso custo de vida vai diminuir, por incrível que pareça. A casa que eu moro aqui no Rio é um pouquinho mais cara do que uma que eu gostaria de morar, lá em Portugal. E lá você tem segurança, saúde e educação", diz.

A atriz ainda comentou que pretende colocar os três filhos em uma escola pública quando estiverem na Europa e que pesquisou destinos como Califórnia, nos Estados Unidos, e até o Uruguai, mais perto do Brasil, antes de escolherem o país português.

"Fui passar uns dias em Portugal, Lisboa e Algarve, e fiquei louca. Eles são muito receptivos, tenho a facilidade da língua, posso produzir peças de teatro, convidar alguns atores portugueses para participar do elenco", comenta.

A mudança deve acontecer apenas no ano que vem, pois Luana pretende esperar terminar as gravações da novela O Sétimo Guardião, com estreia prevista para o fim do ano.

Apesar de decidida, a atriz revela que não pretende ficar fora do País para sempre. "Daqui a 15, 20 anos, o Brasil vai estar melhor, sim. A gente vai, mas volta. Não quero ir embora do Brasil para sempre, mas quero ter dignidade".

