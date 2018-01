'Quero ser o John Kennedy do Brasil, honesto, culto', diz Dr. Rey

No 'The Noite', Dr. Rey falou sobre suas ideias para campanha eleitoral para presidente em 2018. Foto: Gabriel Cardoso/SBT/Divulgação

Dr. Rey está realmente interessado no cargo de presidente da República. Após dizer que quer devolver a sensualidade ao Brasil, o cirurgião plástico disse que quer transformar a nação em um 'país de primeiro mundo'. O ator fez a declaração no programa The Noite com Danilo Gentili que vai ao ar nesta quinta-feira, 23.

"Eu quero ser o [John] Kennedy do Brasil. Honesto, culto, enfim. Chegou a hora do Brasil de primeiro mundo", falou Dr. Rey, que é uma aposta de candidato à presidência em um possível retorno do Partido de Reedificação da Ordem Nacional (Prona).

Rey disse que algumas de suas propostas são o aumento do salário de policiais, a construção de mais presídios, transformar o SUS em um plano de saúde privado e fazer uma rodovia Autobahn semelhante à da Alemanha. "O Brasil vai ter um presidente com a cara do País e a honestidade que aprendi nos Estados Unidos", declarou.

Ele ainda disse que está procurando uma esposa "às escondidas" e que quer subir a rampa do planalto "ao lado de uma brasileira". Além disso, Rey afirmou que não acredita no sistema de votos brasileiro e que, se ele for eleito, vai voltar ao "furinho no papel".