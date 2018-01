Quer viver mais? Beba sucos de frutas

As frutas vermelhas, uvas, o cacau em pó e a linhaça são alguns exemplos de ótimos aliados à saúde Foto: lavanya kumara Krishnan/ Creative Commons

Os sucos de frutas naturais estão ganhando cada vez mais espaço nas mesas dos brasileiros, o que pode ser considerado uma ótima notícia! Essa mudança de comportamento foi identificada pela Pesquisa Refeição ASSERT Preço Médio 2015, que avalia o valor pago pela refeição no País.

Segundo o estudo, que ouviu 5.118 donos de estabelecimentos comerciais em todo o Brasil, a percepção dos comerciantes entrevistados é de que a busca dos consumidores pela bebida de frutas cresceu 70% nos últimos dois anos, principalmente nas regiões nordeste e centro-oeste do Brasil.

Além de refrescantes, os sucos naturais de frutas são opções mais saudáveis se comparados aos refrigerantes, sejam eles quais forem. Isso porque, independentemente do valor calórico, os sucos fornecem uma série de vitaminas, minerais e fibras importantes para o bom funcionamento do organismo.

Já a bebida industrializada e gasosa, por outro lado, contém uma quantidade elevada de açúcar, sódio, conservantes, aromatizantes e aditivos químicos, além de não possuírem nenhum valor nutricional.

Esse crescimento do consumo de sucos está muito associado a um novo momento, um período em que os brasileiros estão mais atentos ao que é benéfico e ajuda a melhorar a qualidade de vida. As escolhas alimentares têm se tornado mais conscientes e importantes no cotidiano das pessoas.

A pesquisa da Alelo Hábitos Alimentares do Trabalhador Brasileiro, que em 2014 ouviu 2.131 profissionais, comprova a tese. De acordo com o estudo, 72% dos entrevistados confirmaram o desejo de se sentir mais saudável como principal motivação para mudar seus hábitos. A prevenção ou tratamento de doenças (56%) e a perda de peso (51%) também estão entre os maiores motivadores.

Conquistar um estilo de vida equilibrado, cheio de disposição e longevidade tem, portanto, se tornado algo relevante para muita gente. O consumo regular de suco de frutas, além de ajudar nessa mudança, pode se tornar ainda mais saboroso e nutritivo com a combinação de ingredientes.

As frutas vermelhas, uvas, o cacau em pó e a linhaça são alguns exemplos de ótimos aliados à saúde. Esses ingredientes apresentam propriedades antioxidantes e, portanto, ajudam a combater os radicais livres, ou seja, as moléculas instáveis formadas continuamente em nosso corpo a partir da exposição a diversas substâncias e situações do dia a dia. Os radicais livres podem causar danos e envelhecimento de células.

O chá verde é outra boa pedida. Ao invés de bater um suco com água, também é possível utilizar esse e outros chás para agregar valor nutricional à bebida, como por exemplo componentes antioxidantes como as catequinas. Além disso, pode ser misturado a diversas frutas, criando sabores deliciosos.

Que tal experimentar? Aposte em um suco de abacaxi com chá verde ou em uma mistura de morango, framboesa e amora, com uma pitada de linhaça. Saúde!

* Rosana Perim é mestre em Ciências da Saúde, consultora do Movimento Alelo Comer é Tudo de Bom e gerente de nutrição do HCor SP