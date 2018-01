Pussycat Dolls dá indícios de volta ao criar novo site

Da esquerda para a direita, Melody Thornton, Jessica Sutta, Nicole Scherzinger, Ashley Roberts and Kimberly Wyatt, do grupo Pussycat Dolls Foto: Phil McCarten / Reuters

O grupo Pussycat Dolls praticamente confirmou os rumores de seu retorno ao criar um novo site da banda, formada originalmente em 2003 e que parou de se apresentar em 2010, nesta segunda-feira, 9. As informações são do Daily Mail.

Scherzinger, Kimberly Wyatt, Ashley Roberts, Jessica Sutta e Melody Thornton (já que a dançarina Carmit Bachar, da formação original, saiu antes do segundo álbum) quase deram fim às suspeitas de que vão retornar ao lançar um endereço online, que, no entanto, não revela a agenda de apresentações do grupo.

Uma fonte próxima às cinco artistas afirmou ao The Sun que “conversas de voltar têm sido comuns há alguns anos e agora elas finalmente acharam um momento que funciona para todas elas [se reunir novamente]”.

Segundo a mesma fonte, no entanto, elas ainda não decidiram quantos shows farão juntas nesse retorno.