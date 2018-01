Protagonista de ‘Malcolm In The Middle’ não se lembra da época em que atuou na série

Frankie Muniz sofre de perda de memória a longo prazo Foto: Instagram / @frankiemuniz4

Frankie Muniz, ator que ficou conhecido por protagonizar a série Malcolm In The Middle, sofre de perda de memória. Durante o programa Dancing With The Star, da rede ABC, ele revelou que não se lembra do período em que atuou na série.

“Eu não sei qual é a causa disso. Não é algo a que eu tivesse prestado atenção antes, eu achava que era normal. Eu não sabia que deveria lembrar de ter ido ao Emmy quando era criança”, declarou.

Ele afirmou que não se sente confortável para conversar sobre seu problema de saúde e que, toda vez que se consultava com médicos, era chamado de louco. “Mas nós estávamos conversando sobre Malcolm In The Middle e eu não tenho memórias sobre estar no programa”. Tudo o que lembra, disse, vem de assistir episódios da série.

Atualmente, sua namorada escreve um diário para que todas as experiências pelas quais passam juntos fiquem registradas. “Eu fico triste por não me lembrar das coisas. Como, por exemplo, eu deveria lembrar de ter ido para a Austrália. Isso é algo que as pessoas se lembrariam de ter feito”, contou.

Frankie também é piloto de corrida e já sofreu um grande número de concussões, inclusive em um acidente de carro grave em 2009. Além disso, ele afirma que teve 15 mini-acidentes vasculares cerebrais (AVCs). Essa desordem ocorre quando a oxigenação do cérebro é interrompida por um curto espaço de tempo mas, diferentemente de um AVC, não há sequelas.

O ator deixou claro que não sabe se os problemas de saúde têm alguma relação com sua perda de memória a longo prazo.