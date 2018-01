Programa 'Entre Nós' recebe Carol Marra

Foto: Estadão

A convidada desta edição do programa Entre Nós é a atriz e modelo Carol Marra. O apresentador Eduardo Moreira conversou com ela principalmente sobre sua trajetória. "Fiz Jornalismo, fiz Artes Cênicas, e o meu sonho era ser produtora de cinema. Fiz faculdade, trabalhava numa redação, mas eu não gostava de falar de buracos, de declaração de imposto de renda. Aquilo para mim era uma morte", relata Carol. "Eu queria falar de cultura, queria falar de moda. Meu sonho era ser editora de uma revista de moda."

Ela comentou também o preconceito que sofre por ser transgênero. "Não foi fácil. No início da minha carreira, que foi há alguns anos, não tinha muitas modelos trangêneros", afirma. "Já fui tirada da fila do desfile. [Uma vez] quando voltei para trocar minha roupa, meu sapato sumiu. Tem pessoas muito maldosas. Mas eu acho que é a beleza de uma mulher como outra qualquer."

O programa também vai ao ar na Rádio Estadão, que pode ser ouvida em FM 92,9 ou pelo site do Estadão.

O programa. Empresário de finanças e autor do best seller Encantadores de Vidas, o colunista Eduardo Moreira teve a ideia de fazer o Entre Nós em conversas informais com amigos do mesmo setor. O gestor afirma que seu principal desafio é fazer entrevistas com um viés diferente do jornalismo convencional. "Conseguir fazer com que o entrevistado possa seguir uma linha fluida e dar coisas interessantes para quem está assistindo à entrevista é o grande desafio. A coisa que eu mais tenho aprendido, e quem me falou foi a Leda Nagle (jornalista da TV Brasil), é que o segredo de toda entrevista é ouvir o entrevistado, porque quando você faz isso, uma resposta te puxa para outra pergunta."

Curto e interativo, o Entre Nós tem o objetivo de fazer com que todas as pessoas se identifiquem e busquem resultados melhores para as suas vidas. "Uma das principais motivações que eu tive é mostrar para as pessoas que, por trás dos nomes mais ricos do País, existe uma pessoa como a gente, que tem seus medos, anseios, sonhos, já teve seus fracassos, suas frustrações, e também teve vários sucessos. Quando você humaniza essas pessoas, faz com que as outras achem que também podem chegar lá", disse Moreira.

