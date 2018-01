Produtor musical quer Lady Gaga na música oficial da Copa do Mundo 2018

Produtor afirma que Gaga teria aceitado a proposta Foto: Richard Carson / Reuters

O homem por trás de Poker Face quer que Lady Gaga cante o hino oficial da Copa do Mundo deste ano. RedOne afirmou que está concorrendo para produzir a música oficial e que gostaria que o trabalho ficasse nas mãos da cantora pop.

O nome verdadeiro de RedOne é Nadir Khayat. Ele produziu as músicas Hips Don’t Lie (Bamboo), cantada por Shakira para a Copa do Mundo na Alemanha (em 2006), e We Are One (Ole Ola), interpretada por Pitbull, Jennifer Lopez e Claudia Leitte para a edição realizada no Brasil (em 2014).

“Eu estou concorrendo para produzir a música oficial, mas não sei quando essa decisão será tomada”, disse ao jornal Daily Star. Ele atualmente trabalha na gravação do novo álbum de Gaga e afirma que ela teria aceitado a proposta: “Gaga me prometeu que faria, já gravou o vocal de duas músicas e estou só esperando o OK dela”.

Mesmo que não seja escolhido para produzir a música oficial, RedOne insiste que gravará uma música para a Copa do Mundo da Rússia. “Independentemente do que aconteça, eu vou lançar uma música para a Copa do Mundo”.