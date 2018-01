Prisão de ventre de Gracyanne gera mal entendido e Belo chama polícia porque não a encontrava

Gracyanne relatou o mal entendido no Snapchat Foto: Record/Divulgação

Sem pudores ou vergonha, Gracyanne Barbosa compartilhou uma história bizarra com seus seguidores no Snapchat. A modelo fitness contou que estava há oito dias sem fazer cocô - o que ela diz ser algo normal para o corpo dela - e que, quando foi ao banheiro, Belo entrou junto, mas não fechou a porta quando saiu. Gracyanne, então, gritou para que o marido voltasse porque de porta aberta ela não conseguia fazer as necessidades dela, mas o cantor ouviu os gritos e achou que um ladrão havia invadido a casa deles, por isso ligou para a polícia.

"Eu estava travada lá, sem conseguir fazer o número dois porque a porta estava aberta e gritava: 'Amor, fecha a porta'. Só ouvia aquele silêncio. Minha irmã estava dormindo. De repente, vi a cortina se mexendo, gente no telhado e comecei a gritar. O Belo então gritou desesperadamente: 'amor, amor, onde é que você está?'", relatou Gracyanne.

"Eu me enrolei na toalha e desci a escada, ele estava em posição de alerta. E eu não fiz cocô! Isso aí é muito vídeo-game", brincou a modelo.