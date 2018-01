Príncipes William e Harry podem estar em ‘Star Wars: Os Últimos Jedi’

Em entrevista, o ator John Boyega revelou que os príncipes William e Harry podem fazer participação especial no novo 'Star Wars'. Foto: Justin Tallis/Reuters

Durante participação em um programa de rádio da britânica BBC, o ator John Boyega, um dos protagonistas da nova trilogia Star Wars, revelou que é possível que os príncipes William e Harry tenham participação especial no novo longa da série, Os Últimos Jedi, que estreia no Brasil em 15 de dezembro.

“Cansei desses segredos. É verdade, eles estiveram no set. Estou cansado de esconder isso”, disse o ator. “Inclusive acho que essa informação vazou, tinham imagens deles chegando no estúdio. Tom Hardy também veio gravar uma cena para nós”, completou.

É esperado que a participação dos herdeiros da casa de Windsor seja breve, se for ao ar, e que o telespectador precise prestar atenção para vê-los. Também foi assim com o papel do ator Daniel Craig em O Despertar da Força, quando o intérprete de James Bond apareceu como um stormtrooper (um dos soldados da facção vilã do filme).

