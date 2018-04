Príncipe William pode ter revelado sem querer o sexo do seu terceiro filho

O príncipe William comemorou a vitória do Aston Villa sobre o Cardiff City em partida válida pela segunda divisão do Campeonato Inglês e pode ter revelado sem querer o sexo do seu terceiro filho Foto: Andrew Couldridge/Reuters

Com Kate Middleton prestes a dar à luz seu terceiro filho, o príncipe William assistiu ao vivo no Villa Park, em Birmingham, a partida entre Aston Villa e Cardiff City, pela 42ª rodada da segunda divisão do Campeonato Inglês, que aconteceu na terça-feira, 10, e pode ter deixado escapar que o bebê será um menino.

A vitória do Aston Villa, time do coração do herdeiro do trono britânico, por um a zero veio com um gol de Jack Grealish aos 40 minutos do segundo tempo. Segundo o jornal Daily Mirror, após o fim da partida, William brincou com um torcedor que estava no estádio dizendo que daria o nome do seu filho em homenagem ao jogador.

"Vou insistir que o bebê seja chamado Jack... ou Jackie", teria dito o príncipe, com uma suspeita pausa entre os nomes. Historicamente, a família real britânica só revela ao público o sexo dos bebês após o nascimento, mas essa declaração de William já foi suficiente para várias casas de apostas inglesas não aceitarem mais palpites nisso.

O terceiro filho de Kate Middleton e do príncipe William está com nascimento previsto para a segunda quinzena do mês de abril e o St. Mary's Hospital, em Londres, já estabeleceu um perímetro de segurança como preparação para o evento.