Príncipe William e Kate Middleton se hospedam em palácio de Napoleão

Foto: Bang Showbiz

O Príncipe William e a duquesa Catherine passaram uma noite no Grand Hotel Du Palais, em Biarritz, jutno com seus dois filhos, George, 3, e Charlotte, 1. A informação é do jornal Sud Ouest.

No século XIX, o hotel era o palácio do imperador Napoleão III, onde vivia com sua esposa, Eugenie de Montijo.

É provável que a duquesa tenha levado sua câmera na viagem, uma vez que o fotógrafo Samir Hussein, que tira fotos do casal real em seus compromissos oficiais ao redor do mundo, revelou que ela lamentou ter esquecido sua câmera no Butão.

"Estávamos em uma caminhada, tirando fotos deles subindo a trilha, e ela estava brincando que desejava que sua câmera estivesse com ela, e como tinha esquecido a câmera. Quando chegou ao topo, também comentou que teria gostado de tirar algumas fotos lá", disse Samir.

"Estávamos apenas tendo uma conversa geral, quando você está em lugares como aquele, sobre o quão importante é ter lembranças que você pode guardar, e ela estava dizendo que foi uma caminhada incrível, e única na vida, subindo uma montanha no Butão, e que ela não tinha a câmera consigo. Mas brincamos que havia uma abundãncia de imagens vindas de nós, mas que ela queria suas próprias fotos. Fotografia é algo que ela possui um grande interesse", complementou.