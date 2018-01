Príncipe William é flagrado segurando a cintura de uma mulher misteriosa em balada

Kate Middleton e Príncipe William. Foto: Suzanne Plunkett/Reuters

Príncipe William passou o fim de semana na Suíça, numa estação de ski com amigos. Na última quinta-feira, 16, fotos e vídeos publicados na internet mostram o príncipe segurando a cintura de uma mulher misteriosa numa balada - e parece que Kate Middleton não ficou muito feliz com isso.

De acordo com a revista Vanity Fair, pessoas próximas disseram que a duquesa está "menos que satisfeita" com o comportamento de William. "Foi escolha de William sair, mas não se engane, 'Kate é o homem da relação' e não vai ficar feliz com as brincadeiras de William. Ela pensou que seus dias de festa e de diversão com os amigos eram uma coisa do passado. Eu acho que ela vai achar isso humihante", disse a fonte.

Veja abaixo o momento em que William segura a cintura da mulher:

Prince William puts his hand on the waist of a MYSTERY WOMAN in a new video https://t.co/qPUmkah4Fd pic.twitter.com/keDJTZmdAk — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 16 de março de 2017