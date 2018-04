Príncipe William conta que bebê dorme bem e está se comportando

Kate e William com o novo membro da família. Foto: Tim Ireland / AP Photo

O príncipe William aproveitou um evento público com o irmão Harry e sua futura cunhada, Meghan Markle, para contar como foram os dois dias de vida do filho recém-nascido.

O duque de Cambridge afirmou que estão todos bem de saúde e que o pequeno príncipe está dando trabalho para dormir. William fez o comentário após uma celebração na abadia de Westminster.

Todos os britânicos ficaram muito felizes com as notícias de que tudo vai bem com o bebê real, mas eles esperavam outra notícia do príncipe: eles aguardam ansiosamente para saber qual será o nome escolhido para a criança.

