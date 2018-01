Príncipe Harry sobre seus sobrinhos: 'Eles são as coisas mais maravilhosas que existem'

Harry é o quinto na linha de sucessão ao trono, hoje ocupado pela rainha Elizabeth. Foto: Toby Melville / Reuters

Com o nascimento de George e Charlotte, filhos de William e Kate, o príncipe Harry ficou mais longe ainda de ser rei. Porém, em entrevista recente ao Daily Mail, ele garantiu que não se importa com isso.

"A razão pela qual eu sou o quinto [na linha de sucessão] são meu sobrinho e minha sobrinha, e eu não poderia nunca desejar que eles não existissem. Eles são as coisas mais maravilhosas que existem", disse Harry.

Anteriormente, o príncipe já havia falado que gostaria que George e Charlotte tivessem uma criação semelhante à que ele teve. "Eu definitivamente apoiaria George - e Charlotte se ela quiser - a se envolver nas Forças Armadas, garanto. Nunca me fez mal algum, só bem, e foi assim também com o William", disse ele ao The Mirror.

"Como tio, eu diria para eles aproveitarem o papel da realeza, porque, no início, é apenas pressão, pressão, pressão. Se você vai ter que fazer isso e tem um efeito em tantas pessoas, se você sorri, eles estão sorrindo, então qual é o objetivo de fazer um trabalho como esse sem aproveitar?", completou.