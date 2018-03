Príncipe Harry explica a criança que não pode se casar com ela

O príncipe Harry foi pedido em casamento nesta quarta-feira, 22. O azar para quem fez a proposta é que ela tem apenas 6 anos e o representante da realeza britânica explicou que não seria possível. "Você não quer isso, há uma diferença muito grande de idade. Você tem lido muitos livros", disse ele à garotinha, de acordo com a revista People.

A garota encontrou Harry durante evento em que o príncipe foi para prestigiar a equipe sub-20 de rúgbi da Inglaterra e projeto que insere adolescentes menos favorecidos no esporte. Ele aproveitou para praticar um pouco da modalidade com os atletas das categorias de base de seu país.

Assista ao vídeo abaixo:

Watch: Prince Harry playing with teens and England Under 20s rugby team pic.twitter.com/AuorTlwJW0