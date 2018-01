Príncipe Harry escreve carta para mulher que luta contra o câncer

Durante os Jogos Invictus, o príncipe Harry escreveu uma carta para a esposa de um atleta que está lutando contra o câncer Foto: Mark Blinch/Reuters

Como patrono dos Jogos Invictus, competição paralímpica que conta com a participação de ex-militares que sofreram lesões graves em combate e que este ano está sendo realizado no Canadá, o príncipe Harry está tentando ir em todas as provas e já protagonizou alguns momentos muito comentados.

Nesta última quarta-feira, 27, enquanto cumprimentava os atletas de ciclismo, o príncipe foi abordado por David Travadon, ex-capitão do exército francês. Travadon contou a Harry a história de Lauren Catelain, seu antigo superior no exército, que havia participado das últimas duas edições da competição.

Catelain não pôde comparecer aos jogos deste ano porque sua esposa, Guylaine, está tratando de um câncer. Travadon contou a história a Harry e perguntou se ele poderia enviar uma mensagem para animá-la, o que o príncipe prontamente fez ao escrever uma carta à mão. “Ele realmente escreveu com o coração e escolheu bem as palavras”, disse Travadon aos repórteres no local. “Isso será bastante importante para ela. Ele desejou melhoras e escreveu que o espírito dos jogos está com ela”, comentou.