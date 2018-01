Príncipe Harry e Meghan Markle passam semana juntos no Canadá

Foto: Reprodução

Príncipe Harry e Meghan Markle passaram uma semana juntos em Toronto, no Canadá, onde vive atriz do seriado 'Suits'. De acordo com o Daily Mail, o membro da família real britânica foi no último dia 27 encontrá-la.

No dia 29, eles curtiram uma festa de Halloween juntos na Soho House. Até o próximo dia 10 o príncipe não tem nenhum compromisso público, por isso, imagina-se que ele ainda esteja com Meghan em sua cidade.

Fontes próximas a Harry disseram que Meghan foi apresentada ao Príncipe William e a Kate, que a adoraram.

O casal se conheceu em julho por amigos em comum e Meghan já foi três vezes a Londres ver o namorado, em julho, setembro e outubro.