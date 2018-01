Príncipe Harry curte rap ao lado de estudantes na Inglaterra

O príncipe Harry visitou as instalações de um projeto comunitário Full Effect, da cidade de Nottingham, na Inglaterra, na última quarta-feira, 1.

Ele aproveitou para conhecer o local e prestigiou diversas atividades realizadas pelas crianças atendidas pelo programa, como por exemplo um treino de kickboxing, e chegou até mesmo a balançar um pouco o corpo ao som de um rap cantado por um aluno. Mas seu gingado foi um tanto quanto... "travado".

Confira no vídeo!

Amazing rhymes on show at @WeAreFullEffect mentors Seren and Omari's lyric writing workshop @NottinghamAcad pic.twitter.com/JWV1FSO2SY