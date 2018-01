Príncipe George se matricula em escola londrina

O pequeno Príncipe George, da família real inglesa, passará a frequentar uma escolinha a partir a partir do próximo período letivo no Reino Unido. Nascido em julho de 2013, o garoto terá quatro anos de idade quando começar a estudar.

O anúncio foi feito por meio de uma publicação do perfil Kensington Palace, que aborda temas relativos ao Príncipe Harry e à sua esposa, Kate Middleton, pais de George.

"O Duque e a Duquesa de Cambridge anunciaram que o Príncipe George irá frequentar a Escola Thomas Battersea, em Londres, a partir de setembro de 2017", informou o comunicado.

Estamos ansiosos para ver a fofura do pequeno George em uniforme escolar!

