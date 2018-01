Príncipe George completa 3 anos nesta sexta-feira e família divulga fotos

Nessa sexta-feira, 22, o Palácio de Kensington divulgou fotos do príncipe George para comemorar seu aniversário de três anos. O príncipe, filho de Kate Middleton e Príncipe William, é o terceiro na linha de sucessão ao trono britânico.

No Twitter, os pais de George disseram: "Não acreditamos que já se passaram três anos". Eles ainda agradeceram a "todas as lindas mensagens" que receberam.

As imagens foram feitas em Anmer Hall, a casa de campo dos duques e duquesas em Nordfolk, leste da Inglaterra, pelo fotógrafo Matt Porteous.

Confira as fotos:

The Duke and Duchess thank everyone for all the lovely birthday messages they have received for Prince George. pic.twitter.com/DAX6RQmbg6