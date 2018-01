Príncipe George e princesa Charlotte estão aprendendo a andar de bicicleta

A duquesa Kate Middleton, o príncipe William e os filhos, Charlotte e George. Foto: Andew Matthews/Reuters

Durante um festival de ciclismo em Luxemburgo, duquesa Kate Middleton disse ao ciclista profissional Frank Schleck, que George, de três anos, e Charlotte, de dois, estão aprendendo a andar de bicicleta.

"Nós conversamos sobre como elas [as crianças] realmente gostam de andar de bicicleta. Para as crianças, é ótimo porque elas se exercitam e até ir para a escola sem os pais se for seguro", disse ela, segundo a revista Hello. Ela ainda disse que seus filhos "têm bicicletas e estão sempre animados em tentar andar nelas".

No mesmo dia, Kate falou com o filho de Frank, Teo, de três anos, que ficou tímido ao conhecê-la. "Catherine perguntou se ele era tímido. Ela é muito bonita, dá para ver que ela é uma mãe", disse a mãe do menino à revista People.