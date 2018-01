Princesa Charlotte será a daminha de honra do casamento da tia, Pippa Middleton

Em 2011, quando Kate Middleton se casou com o príncipe William, sua irmã mais nova, Pippa, roubou a cena ao aparecer com um estonteante vestido branco, desenhado pelo estilista britânico Alexander McQeen. Agora, parece que a mesma coisa pode acontecer no casamento da própria socialite, marcado para o dia 20 de maio do ano que vem. Isso porque Pippa recrutou uma daminha de honra para lá de fofa. De acordo com a revista "US Weekly", quem ocupará o posto é a princesa Charlotte, que completou 1 ano e 7 meses na última sexta-feira (2).

Princesa Charlotte em 2015 Foto: Kensington Palace/REUTERS

Mas a pequena não será a única integrante da família real a participar do grande dia. Fontes ligadas à publicação disseram que o príncipe George também estará no casamento, como pajem. Kate, a irmã mais velha, não será madrinha. No entanto, é provável que ela leia um discurso especial durante a cerimônia, que ocorrerá na igreja de São Marcos, em Berkshire. Depois disso, os convidados serão recepcionados no jardim da casa dos pais de Pippa.

Todos os detalhes sobre o casamento ainda não foram divulgados. Mas há grande curiosidade sobre o que a pequena Charlotte vestirá na festa. Será que Alexander McQeen tem uma linha de vestidos para crianças?