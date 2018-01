Primo de Kanye West lamenta a morte do filho de apenas um ano

Kanye West Foto: ANDREW KELLY/Reuters/Corbis

Avery, o filho de apenas um ano de Ricky Anderson, primo do rapper Kanye West, morreu na última segunda-feira, 13. De acordo com o TMZ, o garoto teria morrido enquanto dormia, e não apresentava sinais de quaisquer doenças.

"Hoje foi o pior dia da minha vida! Perdi meu homenzinho e ganhei m anjo! Descanse no paraíso! Te amo!", escreveu Ricky em sua conta no Instagram. Ao longo do dia, ele publicou outras lembranças do garoto em suas redes sociais.

"A vida é tão injusta. Eu te amo com todas as forças que há dentro de mim, e é com essa incrível dor que eu tentarei encontrar a força para fazer qualquer coisa sem você. Meu coração está partido para sempre. Eu te amo muito. Mamãe está com você", publicou Erica Paige, a mãe do garoto.