Primeiro-ministro canadense desafia ator Matthew Perry

O primeiro-ministro canadense Justin Trudeau foi ao Twitter desafiar o ator Mathew Perry para uma revanche de uma 'briga' que tiveram na escola. Foto: REUTERS/Chris Wattie | REUTERS/Mario Anzuoni

O ator Matthew Perry, eterno Chandler de Friends, contou uma história inusitada no programa Jimmy Kimmel Live!, da emissora norte-americana ABC: ele estudou com o atual primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau. Mais do que isso, Perry chegou a cometer bullying contra o premiê canadense quando o ator estava na 5ª série.

“Eu não lembro a razão de ter feito isso”, disse ao programa. “Acho que é porque ele era melhor do que eu e meu amigo nos esportes, e estávamos com inveja. Não me orgulho disso de forma alguma.”

Com bom humor, Trudeau foi ao Twitter no último sábado, 1º, e respondeu à revelação do ator: “Eu pensei um pouco sobre o assunto e, quer saber? Quem nunca quis bater no Chandler? Que tal uma revanche, Matthew Perry?”

I've been giving it some thought, and you know what, who hasn't wanted to punch Chandler? How about a rematch @MatthewPerry? — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 1 de abril de 2017

Veja abaixo o vídeo em que Perry faz a revelação: