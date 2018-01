Primeira viagem internacional de Trump gerou as melhores reações na web

Tapa, aperto de mãos, mensagem curta: viagem de Trump repercutiu na internet Foto: Atef Safadi/EFE

Desde janeiro na presidência dos Estados Unidos, Donald Trump fez sua primeira viagem internacional no cargo.

Mais que visitas a líderes de Estado e compromissos oficiais, a passagem por países do Oriente Médio e Europa foi marcada por uma série de fatos inusitados.

Os internautas, claro, não perdoaram e fizeram o melhor ‘diário de bordo’ da viagem de Trump.

Já foi possível perceber que as coisas não estavam boas para o presidente norte-americano, quando ele tentou dar as mãos para a primeira-dama Melania Trump na Arábia Saudita e recebeu um tapa.

Melania's Slap Down and 6 Other Awkward Moments of Trump Visit in Israelhttps://t.co/Gem7cukeuw pic.twitter.com/cLmTu5b4dz — Haaretz.com (@haaretzcom) 22 de maio de 2017

O assunto logo gerou uma série de memes e comentários na web:

#MelaniaTrump Donald hey babe let's hold hands. Melania: Hell no let my hand go I haven't forgot about last night pic.twitter.com/37z6eRqQcb — DKT (@darleneturner53) 22 de maio de 2017

Tradução: Donald: 'Ei baby, vamos dar as mãos'. Melania: 'Nem pense em tocar minha mão. Eu não esqueci sobre a noite passada'

Today, you need to slap away negativity like it's Trump trying to hold Melania's hand. Happy Friday. — Cota B (@bubbs07) 26 de maio de 2017

Tradução: Hoje, você precisa dar um tapa na negatividade do mesmo jeito que o Trump levou quando tentou segurar a mão de Melania.

O momento constrangedor gerou até provocação do fotógrafo oficial da família Obama, Pete Souza, que postou uma foto de Barack e Michelle Obama de mãos dadas em sua rede social.

Holding hands. Uma publicação compartilhada por Pete Souza (@petesouza) em Mai 23, 2017 às 7:53 PDT

Trump e Melania não deixaram se abalar e, no dia seguinte, apareceram embarcando para a Europa de mãos dadas.

You notice how Melania has sunglasses on so you can't see the disgust in here eyes.https://t.co/TryeAW9gTO via @thecut — ☮ Joe. Just Joe ☮ (@Surf_NWildwood) 24 de maio de 2017

Mas não foram só os rumores de briga do casal que renderam durante a viagem. A visita de Trump a Israel gerou críticas após a passagem rápida pelo Memorial do Holocausto.

Usuários reclamaram da breve mensagem deixada no local e a compararam com o texto escrito por Barack Obama em 2008.

Trump, Obama notes left at Yad Vashem, Israel's memorial for the Holocaust. This makes me sad. pic.twitter.com/QgOpILPyeQ — ian bremmer (@ianbremmer) 23 de maio de 2017

Os memes atingiram o ápice quando Trump chegou ao Vaticano para um encontro com o papa. Confira os melhores:

gostamos da visita do trump ao papa pic.twitter.com/NTviPNM1te — Filme C (@filme_c) 24 de maio de 2017

filmes de terror assustam mas vcs já viram a foto do trump com o papa francisco????? pic.twitter.com/MpBNNztubt — carløs (@twentypiIotos) 25 de maio de 2017

Papa Francisco sou eu nas fotos de família pic.twitter.com/QWdH9tGErC — alysson (@odarkgreen) 24 de maio de 2017

O encontro com o presidente francês Emmanuel Macron também não foi dos mais amigáveis.

Na cúpula da OTAN em Bruxelas, na Bélgica, Trump estendeu as mãos ao recém-eleito, que preferiu se esquivar e cumprimentar a primeira-ministra alemã Angela Merkel. Logo depois, o norte-americano retribuiu a ‘gentileza’ apertando com força - muita força! - a mão de Macron.

O Macron passou direto no Trump, depois o Trump sacudiu o Macron como se fosse uma boneca hahahahahaha pic.twitter.com/JoUlMtO04C — Paulo (@pauloap) 26 de maio de 2017

Que não deixou barato e revidou:

Trump's tiny fingers got squished to hell by a frenchman: https://t.co/SqBnKyN6NK pic.twitter.com/cWNrfw9xzV — Veronica de Souza (@HeyVeronica) 25 de maio de 2017

Além dos comentários de usuários nas redes sociais, personalidades como a escritora J.K. Rowling estavam de olho nos passos de Trump.

A criadora da saga Harry Potter criticou o momento em que Trump empurra um líder da OTAN.

Robin Wright, a Claire Underwood de House of Cards, também falou sobre o presidente no programa de Ellen DeGeneres. “Ele está roubando todas as nossas ideias [para a série]”, comentou ironicamente.

@RobingWright told me Donald Trump is stealing all of their ideas for "House of Cards" Uma publicação compartilhada por Ellen (@theellenshow) em Mai 23, 2017 às 12:52 PDT

Para sorte de Trump e azar dos internautas, a primeira viagem internacional do presidente termina hoje noencontro da cúpula do G7 na Itália. Enquanto ele não volta às terras americanas, a gente segue se surpreendendo com cada notícia sobre ele…

Eu tô confusa, essas coisa que eu vejo do Trump não é meme?? Tem que ser né... não é possivel!! Não são?? — Eliana Domingues (@nanasdom) 26 de maio de 2017

Pode acreditar! It’s all real!