Prestes a dar à luz, Antonia Fontenelle exibe novo visual

Foto: Reprodução/Instagram

Na reta final de sua gravidez, a atriz e apresentadora Antonia Fontenelle decidiu mudar o visual. Em seu Instagram, ela mostrou a nova cor de seu cabelo. Após anos com os fios loiros, ela decidiu ficar morena.

"Chá de fraldas do meu Salvatore e de visual novo!", escreveu Antonia na legenda de uma das fotos publicadas nas redes sociais.

Antonia fez um 'Chá de Fraldas' neste domingo, 12, para comemorar os poucos dias que antecedem o nascimento de Salvatore, fruto de seu relacionamento com o funkeiro Jonathan Costa. Entre as convidadas estavam as atrizes Jessika Alves, Nívea Stelmann e Solange Couto.

Chá de fraldas do meu Salvatore e de visual novo! #chadefraldas #salvatore #maedemenino Uma foto publicada por NaLata com Antonia Fontenelle (@oficialnalata) em Jun 12, 2016 às 5:17 PDT

Vou ganhar mais um irmãozinho .. Salvatore venha lindo e cheio de vida! Minha primeira mãe na ficção virou mamis pra sempre! Te amo @ladyfontenelle tá linda gravidinha. Uma foto publicada por Jessika Alves (@jessika_alves) em Jun 12, 2016 às 3:36 PDT