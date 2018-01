Presentes de Fábio Porchat viram piada em amigo secreto da Record

. Foto: Reprodução / Instagram

Durante a exibição do especial Família Record, que foi ao ar na semana que antecede o natal na emissora, o protagonista da noite de amigo-secreto foi o humorista Fábio Porchat.

Para muitos, o apresentador do Programa do Porchat foi quem recebeu o pior presente, e deu o melhor presente da noite. Ele foi chamado ao palco por Ângelo Paes Leme, que havia acabado de receber duas roupas de grife de Marcos Mion. Apesar de ter afirmado ser fã e acompanhar o trabalho de Porchat há muito tempo, o ator deu uma incrível... caixinha de som portátil.

Ângelo explicou o porquê do presente: "É simples, mas eu gostei da praticidade. Não queria um negócio que fosse um trambolho, talvez ele tenha, talvez não tenha. Mas todo mundo gosta, e todo mundo usa".

Ao receber o presente, Porchat foi simpático e garantiu que usaria o acessório em sua viagem de férias ao final do ano. Enquanto ângelo tirava o presente da embalagem no palco para mostrá-lo, Fábio brincou: "Bom, já não pode trocar, mas tudo bem, não tem importância", brincou. Fábio ainda fez outra piada para os assistentes de palco que foram guardar o aparelho: "Guarda o meu presente, hein? Não vai pegar pra você que eu conheço a sua laia".

Em seguida, foi a fez de Porchat. Na hora de revelar quem era sua amiga secreta, a atriz Milena Toscano, o humorista brincou com o nome do especial: "É uma família de verdade. As pessoas parecem que se gostam, e se não se gostam, fingem muito bem!".

Milena, que possui um canal de culinária no YouTube, se mostrou um pouco decepcionada ao abrir seu presente e dar de cara com uma... panela. Em seguida, Porchat pediu para que ela visse o que tem dentro da panela: um curso de culinário no Peru, com passagem aérea e hospedagem inclusas.

O presente foi considerado o melhor da noite, e rendeu diversas piadas nas redes sociais:

"O apresentador que a partir de agora só vai dar vale CD no amigo secreto, Fábio Porchat" COMEÇAMOS BEM UHAUHAHUAUHAHAHU #ProgramaDoPorchat — Ricardo S (@RickSouza) 23 de dezembro de 2016

O #Porchat nesse #FamiliaRecord é o resumo de como funciona realmente um amigo secreto: dá um presentão e ganha um presentinho! Haha — Andanças Trips (@andancastrips) 23 de dezembro de 2016

no amigo secreto eu sou o porchat que ganhou uma caixa de som portátil e deu uma viagem pro peru num hotel 5 estrelas + curso de culinária — Filipe Tois (@FilipeTois) 21 de dezembro de 2016

Confira abaixo quem tirou quem no amigo secreto:

Gugu - Igor Rickli (ferramentas)

Igor Rickli - Marcos Mion (pulseira)

Marcos Mion - Ângelo Paes Leme (roupas)

Ângelo Paes Leme - Fábio Porchat (caixa de som)

Fábio Porchat - Milena Toscano (viagem e curso)

Milena Toscano - Rodrigo Faro (relógio)

Rodrigo Faro - Roberta Piza (roupas)

Roberta Piza - Janine Borba (pulseira)

Janine Borba - Ticiane Pinheiro (roupa)

Ticiane Pinheiro - Renata Alves (mala de viagem e álbum)

Renata Alves - Gugu (obra de arte)

César Filho - Marcelo Rezende (quadro)

Marcelo Rezende - César Filho (camisa autografada do São Paulo)

Luiz Bacci - Anna Hickman (cachorrinho)